Кронштейн Квадо К-51 (Black) (40506191)

Купить крепление для телевизоров Квадо К-51 (Black) в Киеве и Харькове

Не каждый покупатель, при покупке телевизора, задумывается о приобретении кронштейна для его крепления, и совершенно зря. Такой вариант размещения не только сэкономит пространство, но и обезопасит данную технику от возможных повреждений. Купить крепление для телевизора Квадо К-51 (Black) в Киеве и Харькове по низкой цене.

Современные телевизоры имеют достаточно небольшую толщину, поэтому расположение на стене - это идеальный вариант, если Вы хотите придать интерьеру помещения более современный стиль. На сегодняшний день существует огромный выбор кронштейнов для крепления телевизоров, одним из них является модель Квадо К-51.