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Кронштейн Квадо К-51 (Black) (40506191)

Код товара : 19026
Квадо К-51 (Black)
Квадо К-51 (Black)
Квадо К-51 (Black)
Квадо К-51 (Black)
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Код товара : 19026
Нет на складе
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Адресная доставка «Нова пошта»
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Характеристики
Наклон. VESA: от 200x200мм до 400х400мм
Характеристики товара Кронштейн Квадо К-51 (Black) (40506191)
Основные  
Максимальная нагрузка столешницы/крепления: 50 кг
Допустимые диагонали телевизора/монитора: до 53 дюймов
VESA-крепление: от 200х200мм до 400х400мм
Конструкция: наклонная
Угол наклона: один, от -15 градусов, до +15 градусов
Угол поворота: нет
Система укладки кабеля: нет
Расстояние от стены: от 65 мм
Вес: 2,3 кг

Купить крепление для телевизоров Квадо К-51 (Black) в Киеве и Харькове

Квадо К-51 (Black)

Не каждый покупатель, при покупке телевизора, задумывается о приобретении кронштейна для его крепления, и совершенно зря. Такой вариант размещения не только сэкономит пространство, но и обезопасит данную технику от возможных повреждений. Купить крепление для телевизора Квадо К-51 (Black) в Киеве и Харькове по низкой цене.

Квадо К-51 (Black)

Современные телевизоры имеют достаточно небольшую толщину, поэтому расположение на стене - это идеальный вариант, если Вы хотите придать интерьеру помещения более современный стиль. На сегодняшний день существует огромный выбор кронштейнов для крепления телевизоров, одним из них является модель Квадо К-51.

Фото и видео Кронштейн Квадо К-51 (Black) (40506191)
Отзывы покупателей о Кронштейн Квадо К-51 (Black) (40506191)

Ничего не найдено

Совсем плохой
Очень хороший
  • Самовывоз из точки выдачи.

Город Харьков:
— ул. Мироносицкая, 46, м. Университет
— Павловская площадь, 8, м. Площадь Конституции

Город Киев:
— ул. Пушкинская, 2-4/7, м. Крещатик (красная линия), м. Золотые ворота (зеленая линия)

Город Днепр:
— пр. Д. Яворницкого, 119

Город Одесса:
— ул. Преображенская, 41

  •  Курьерская доставка по Харькову и Киеву. 
    Доставка осуществляется до подъезда, с возможностью свободного проезда. Срок доставки оговаривается оператором при подтверждении заказа. Стоимость доставки — 70 грн.
     
  • Доставка по Украине Новой Почтой по тарифам перевозчика.
  • Гарантия 12 месяцев.
  • Обмен, возврат в течение 14 дней. Согласно действующему законодательству Украины.
Характеристики
Основные  
Максимальная нагрузка столешницы/крепления: 50 кг
Допустимые диагонали телевизора/монитора: до 53 дюймов
VESA-крепление: от 200х200мм до 400х400мм
Конструкция: наклонная
Угол наклона: один, от -15 градусов, до +15 градусов
Угол поворота: нет
Система укладки кабеля: нет
Расстояние от стены: от 65 мм
Вес: 2,3 кг
Обзор товара

Купить крепление для телевизоров Квадо К-51 (Black) в Киеве и Харькове

Квадо К-51 (Black)

Не каждый покупатель, при покупке телевизора, задумывается о приобретении кронштейна для его крепления, и совершенно зря. Такой вариант размещения не только сэкономит пространство, но и обезопасит данную технику от возможных повреждений. Купить крепление для телевизора Квадо К-51 (Black) в Киеве и Харькове по низкой цене.

Квадо К-51 (Black)

Современные телевизоры имеют достаточно небольшую толщину, поэтому расположение на стене - это идеальный вариант, если Вы хотите придать интерьеру помещения более современный стиль. На сегодняшний день существует огромный выбор кронштейнов для крепления телевизоров, одним из них является модель Квадо К-51.

Фото и видео2
Фото и видео Кронштейн Квадо К-51 (Black) (40506191)
Отзывы0
Отзывы покупателей о Кронштейн Квадо К-51 (Black) (40506191)

Ничего не найдено

Совсем плохой
Очень хороший
Доставка
  • Самовывоз из точки выдачи.

Город Харьков:
— ул. Мироносицкая, 46, м. Университет
— Павловская площадь, 8, м. Площадь Конституции

Город Киев:
— ул. Пушкинская, 2-4/7, м. Крещатик (красная линия), м. Золотые ворота (зеленая линия)

Город Днепр:
— пр. Д. Яворницкого, 119

Город Одесса:
— ул. Преображенская, 41

  •  Курьерская доставка по Харькову и Киеву. 
    Доставка осуществляется до подъезда, с возможностью свободного проезда. Срок доставки оговаривается оператором при подтверждении заказа. Стоимость доставки — 70 грн.
     
  • Доставка по Украине Новой Почтой по тарифам перевозчика.
Гарантия
  • Гарантия 12 месяцев.
  • Обмен, возврат в течение 14 дней. Согласно действующему законодательству Украины.